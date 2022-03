Bizarre taferelen in Engelse topper: man loopt veld op en wil zichzelf handboeien aan doelpaal

LEES OOK. Opnieuw spanning in de Premier League: Liverpool nadert tot op één punt van leider Manchester City na zege tegen Arsenal

Er was namelijk een toeschouwer het veld opgelopen, gelukkig met z’n kleren nog aan. De man in kwestie was echter geen gewone ‘pitch invader’. Hij liep niet naar een speler voor een selfie of ging niet met de bal aan de haal. Nee, de man ging aan een doelpaal van Liverpool-keeper Alisson Becker zitten en leek zichzelf te willen handboeien.

Op zijn t-shirt stond onder anderen “Stop olie” en “We hebben geen toekomst”. Zijn actie was dus eerder politiek geïnspireerd.

© Action Images via Reuters

© AFP

© Action Images via Reuters