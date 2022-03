Viceburgemeester over “catastrofale” situatie in Marioepol: “Mensen drinken water uit regenplassen”

Volgens de viceburgemeester van de Oekraïense havenstad Marioepol is de situatie er catastrofaal. Vooral het gebrek aan watervoorziening is dramatisch, zo heeft Sergej Orlov donderdag verteld aan het tijdschrift Forbes Ukraine. Een kleine minderheid van de mensen kan water uit waterputten halen, maar anderen zijn aangewezen op regenplassen, water uit verwarmingsbuizen en sneeuw die ze smelten.

Bovendien is 80 tot 90 procent van de gebouwen in de stad gebombardeerd, zo zegt de viceburgemeester. “Geen enkel gebouw is onbeschadigd.” Hij beschuldigde de Russen ervan burgers als doelwit te gebruiken om een overgave van de stad af te dwingen. Rusland zegt op zijn beurt dat het enkel militaire doelen aanvalt.

“Het ergste is dat ik de inwoners niet kan helpen”, zo zegt Orlov. “Een moeder belt me zonder op me te schreeuwen of me uit te schelden en vraagt me rustig: ‘Mijn kind heeft honger, wat kan ik doen?’. En dan heb je geen antwoord op deze vraag...”, klinkt het.

Volgens Oekraïense bronnen hebben de afgelopen twee dagen duizenden mensen Marioepol kunnen verlaten in ongeveer 6.500 auto’s. Velen anderen zitten wel nog vast in de zwaar belegerde stad.