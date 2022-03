Geen verhoogde straling na aardbeving in Fukushima

Na de aardbeving in het Japanse Fukushima is de druk in het insluitingsvat van een van de drie beschadigde reactoren gedaald. Beheerder Tepco is bezig met een onderzoek om de oorzaak te achterhalen, zo meldt de Japanse zender NHK donderdag. De meetstations op de site van de kerncentrale geven volgens Tepco geen verhoogde stralingsniveaus aan.