Oekraïense president Zelenski roept Duitsland op nieuwe “muur” neer te halen die in Europa wordt opgetrokken

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Duitsland donderdag opgeroepen om de nieuwe “muur” neer te halen die in Europa volgens hem wordt opgetrokken sinds de Russische invasie van zijn land. Zelenski gaf via videoverbinding een toespraak voor de Bundestag.

“Beste kanselier Scholz, verniel die muur, geef aan Duitsland de leidersrol die het verdient”, klonk het in een vergelijking naar de periode van de Koude Oorlog. “Maar dit is geen Berlijnse muur, maar wel een muur in Centraal-Europa tussen vrijheid en slavernij, die groter wordt met elke bom” die op een stad in Oekraïne gedropt wordt. Volgens Zelenski verhindert de nieuwe, “veel sterkere” muur andere Europeanen om het lijden in zijn land te zien.

Net als woensdag voor het Amerikaanse Congres kreeg de Oekraïense president in het Duitse parlement een staande ovatie alvorens hij aan zijn toespraak begon. Zelenski schuwde echter ook de kritiek niet. Hij betreurde de nauwe economische relaties die de laatste jaren ontstaan zijn tussen Berlijn en Moskou, met name op het vlak van energie. Hij verwees daarbij naar de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2. Duitsland heeft de opening van die pijpleiding, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, weliswaar opgeschort.

“Beste Duitse bevolking, hoe is het mogelijk dat, toen wij zeiden dat Nord Stream 2 een soort van voorbereiding was op de oorlog, wij als antwoord te horen kregen: ‘Het is alleen economie, puur economie’“, hekelde Zelenski. “Voor sommigen is het politiek, maar het zijn ook stenen voor een nieuwe muur”, aldus de Oekraïense president. Duitsland weigerde aanvankelijk om wapens te leveren aan Oekraïne, maar zwichtte na het begin van de inval drie weken geleden uiteindelijk toch.

Zelenski vroeg de Bundestag ook om steun voor de pogingen van zijn land om lid te worden van de Europese Unie.