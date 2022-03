Fans FC Kopenhagen willen met vuurwerk nachtrust spelers PSV verstoren … maar staan aan verkeerde hotel

Echte clubsupporters gaan tot het uiterste om hun team de zege te bezorgen. Dat moeten ook de fans van het Deense FC Kopenhagen gedacht hebben. In de nacht van woensdag op donderdag deden ze er alles aan om de nachtrust van de spelers van PSV te verstoren. Ze vuurden, in aanloop naar de Conference League-confrontatie tussen de twee ploegen, vuurwerk af bij een van de twee Radisson-hotels in de Deense hoofdstad. Helaas voor de fans (en geluk voor de spelers van PSV), kozen ze het verkeerde.