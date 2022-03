FC Barcelona-coach Xavi: “Via de Europa League kunnen we ons hoofddoel bereiken”

Zondag staat met de Clásico in Madrid een voor FC Barcelona levensbelangrijk duel op het programma. Voor de eer, met het oog op de tweede plaats van Sevilla én omdat de top vier en het bijhorende CL-ticket nog niet veiliggesteld zijn. Donderdagavond moet Barça echter nog vol aan de bak tegen Galatasaray in de Europa League, want de heenmatch eindigde op een teleurstellende brilscore.

“We hebben de thuiswedstrijd grondig geanalyseerd”, stak Xavi van wal op de persconferentie. “We acteerden niet op ons beste niveau en zullen meer kansen moeten creëren in Turkije. Het was niet gemakkelijk, Galatasaray ontregelde onze manier van aanvallen door erg defensief te voetballen en hun doelman speelde bovendien uitzonderlijk goed.” De keeper in kwestie was nota bene een product van La Masía, Inaki Pena. Hij werd eind januari voor een half jaartje geleend van Barça na de blessure van ouderdomsdeken Fernando Muslera.

“We weten dat de omstandigheden moeilijk zijn op bezoek bij Galatasaray, onder invloed van de fans zullen hun spelers zich misschien nog agressiever presenteren, maar we willen tonen dat dit team competitief is in Europa. Deze partij is een finale voor ons. Onze situatie is vergelijkbaar met de vorige ronde, we moeten de match aanpakken zoals die in Napels. We focussen volledig op de match van donderdag, daarna is er nog tijd om aan zondag te denken.”

Zondag, dan wacht de verplaatsing naar Real Madrid. Het lijkt er alleszins niet op dat Xavi een volledige B-ploeg tussen de lijnen zal brengen in Turkije. “Ik heb wat geroteerd in de heenwedstrijd omdat een aantal jongens rust nodig hadden. We zullen een specifiek programma uitwerken om de spelers die tegen Galatasaray in actie komen klaar te stomen voor de Clásico.” De eindzege in de Europa League is niet per se een must voor FC Barcelona, maar de trofee toevoegen aan de prijzenkast zou gepaard gaan met het hoofddoel van de club: volgend seizoen in de Champions League mogen aantreden. “De Europa League winnen leidt ons naar ons objectief.”