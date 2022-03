Zweedse spits Isaac Kiese Thelin (ex-Anderlecht) keert terug naar Malmö

Zweeds kampioen Malmö heeft donderdag de transfer van Isaac Kiese Thelin aangekondigd. De 29-jarige Zweedse aanvaller komt over van FC Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten en ondertekende een contract van vier jaar. Kiese Thelin stond tussen januari 2017 en september 2021 op de loonlijst van Anderlecht. Malmö huurde hem in 2020 al eens van paars-wit. Het wordt zijn derde passage bij de club.

Een doorbraak bij Anderlecht zat er nooit echt in en de Brusselaars leenden de spits de voorbije jaren verder ook uit aan Waasland-Beveren, Bayer Leverkusen en het Turkse Kasimpasa. Baniyas nam hem in september definitief over. Bij Anderlecht kwam hij tussen de uitleenbeurten door nog aan 45 officiële matchen (4 goals, 1 assists).

Paars-wit had hem in 2017 overgenomen van Bordeaux. Daar beleefde Thelin zijn eerste buitenlands avontuur, na een doorbraak in eigen land bij Malmö. De nieuwe competitie in Zweden begint over tweeëneenhalve week.