Zet AA Gent zich in illuster rijtje met Real, Fiorentina, Tottenham, Marseille en Atlético? Conference League biedt unieke kans

In de strijd om de Champions‘ play-offs en met de bekerfinale in het achterhoofd rezen er wat twijfels bij AA Gent over de Conference League: moet die competitie wel een hoofddoel zijn? Hein Vanhaezebrouck besloot er alleszins vol op in te zetten, en gelukkig maar. Want de eerste editie van een Europees clubtoernooi op je naam schrijven, die kans krijg je maar één keer.

Vanavond vinden de terugwedstrijden in de achtste finale van de Conference League plaats. Zestien teams komen nog in aanmerking om de eindzege te pakken en trachten straks alvast de kwartfinale te bereiken, al is de hoop bij LASK (4-1 verloren) en Partizan (2-5 verloren) allicht reeds grotendeels vervlogen. KAA Gent leed een nederlaag met het kleinste verschil op bezoek bij PAOK, maar weet dat het in eigen huis altijd wat meer kan.

Op 25 mei schrijft een van de zestien clubs geschiedenis. Het lijstje eerste winnaars van de Europacup I, Europacup II, UEFA Cup en de twee vervolgtoernooien (Champions en Europa League) spreekt tot de verbeelding, en daar sluit binnenkort een zesde team bij aan. Voor Olympique Marseille is de motivatie zo mogelijk nog groter: de Zuid-Fransen behoren al tot het selecte kransje clubs en willen een tweede keer stunten.

1956 - Europacup I: Real Madrid

De eerste editie van de Europacup I, de voorloper van de Champions League, verliep bijzonder spectaculair voor winnaar Real Madrid. Over telkens twee wedstrijden heen won de Koninklijke in de drie ronden voor de finale met 7-0 van Servette, 4-3 van Partizan en 5-4 van AC Milan. Daar stopte de doelpuntenregen niet, want de finale in het Parc des Princes tegen Stade de Reims eindigde op 4-3. Alfredo Di Stéfano scoorde de belangrijke 1-2.

1961 - Europacup II: Fiorentina

De Europacup II, de Beker voor Bekerwinnaars, ging van start in het seizoen 1960-1961. De Rangers uit Schotland schopten het via de voorronde tot de finale, maar daarin bleek Fiorentina te sterk. De finale kende een heenwedstrijd in Glasgow (0-2) en een return in Firenze (2-1).

1972 - UEFA Cup: Tottenham

Prijzen winnen is tegenwoordig geen sinecure voor Spurs, maar de eerste UEFA Cup ooit staat wel in hun prijzenkast. De eerste editie van het toernooi dat we vandaag kennen als de Europa League zag een volledig Engelse finale, Wolverhampton - Tottenham. Score over twee wedstrijden: 3-2 voor de Noord-Londense club.

1993 - Champions League: Marseille

Met kapitein Didier Deschamps en andere grote namen als Fabien Barthez, Marcel Desailly en Rudi Völler won Olympique Marseille de eerste editie van de UEFA Champions League. Tegenstander: AC Milan. Coach: Raymond Goethals. De legendarische Belgische trainer leidde Marseille in 1991 ook al naar de finale van de Europacup I, maar toen won Rode Ster na strafschoppen. Na een korte pauze als hoofdcoach lukte het in ‘93 dus wel voor Goethals, in München werd het 1-0 tegen de Italiaanse grootmacht.

2010 - Europa League: Atlético Madrid

Fulham kreeg de kans om na het succes van Tottenham in de UEFA Cup ook de eerste Europa League-trofee naar Engeland te brengen, maar ondanks de gelijkmaker van Simon Davies trok Atlético Madrid het laken naar zich toe. Diego Forlán, de helft van het Zuid-Amerikaanse spitsenduo Agüero-Forlán, scoorde eerst de openingstreffer en maakte het vervolgens af in de 116e minuut. Atlético was dat seizoen in de Europa League terechtgekomen via een derde plaats in de poulefase van de Champions League, in de halve finale klopten Los Colchoneros Liverpool.

Uitslagen heenwedstrijden achtste finale Conference League

Slavia Praag 4-1 LASK

PAOK 1-0 KAA Gent

Partizan 2-5 Feyenoord

Vitesse 0-1 AS Roma

Bodo/Glimt 2-1 AZ Alkmaar

PSV 4-4 FC Kopenhagen

Olympique Marseille 2-1 FC Basel

Leicester City 2-0 Stade Rennais