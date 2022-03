Staande ovaties, wereldwijde bewondering en een bonte schare fans: op een paar weken tijd is Volodimir Zelenski (44) uitgegroeid van de ietwat teleurstellende president van Oekraïne tot het symbool van moedig verzet. Hoe doet hij dat toch? En experts zien ook een nadeel. “De vraag is of die tactiek op lange termijn zijn onderhandelingspositie niet ondermijnt.”