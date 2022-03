Dinsdagavond verliep dramatisch voor Manchester United: uitgeschakeld, inbraak bij Paul Pogba en Marcus Rashford in aanvaring met fans

Na de pijnlijke nederlaag tegen Atlético Madrid en de exit uit de Champions League kreeg invaller Paul Pogba te horen dat er was ingebroken in zijn woning. Zijn kinderen waren op dat moment (alleen) thuis. Marcus Rashford, die in een erg moeilijke periode zit, werd op zijn beurt op de korrel genomen door enkele fans.

De Franse middenvelder voorziet een beloning voor mensen die tips zouden hebben over de inbraak. “Er bestaat geen erger gevoel voor een vader dan niet in staat zijn om je kinderen te verdedigen.” Van Marcus Rashford werden beelden online geplaatst waarop een discussie met enkele heethoofden te zien is. Er was daarbij ook sprake van een vermeende middenvinger. De aanvaller ontkent dan laatste element met klem en verschafte wat meer context bij het voorval.

