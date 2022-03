Rekenhof waarschuwt: “Vlaams relanceplan kan meer kosten dan verwacht”

Het plan Vlaamse Veerkracht werd eind 2020 gelanceerd, met 180 verschillende projecten. Het relanceplan kost 4,3 miljard euro, waarvan 2,3 miljard zou worden gedragen door Europa. Maar door de sneller dan verwachte heropleving van de economie, loopt Vlaanderen het risico dat de bijdrage van Europa veel lager uitvalt, stelt het Rekenhof.

In een reactie zegt de regering dat het budget van 4,3 miljard euro onveranderd blijft. Daardoor zou in realiteit een hogere inzet van Vlaamse middelen nodig kunnen zijn, concludeert het Rekenhof. De regering geeft wel aan dat sommige projecten mogelijk met vertraging zullen worden uitgevoerd.

Het gaat ook niet uitsluitend om eenmalige uitgaven, is te lezen in de audit. “Hoewel de regering stelt dat het budget van 4,3 miljard euro alleen bedoeld is om eenmalige investeringen mee uit te voeren, en er geen recurrente uitgaven gecreëerd worden, zullen sommige maatregelen, zoals de creatie van bijkomende jobs in de zorgsector, toch moeilijk kunnen worden teruggedraaid”, merkt het Rekenhof op.

Volgens de audit werd intussen al 218,8 miljoen euro uitgegeven aan de 158 eenmalige projecten. De financiële uitvoering van de 22 hervormingsprojecten blijft volgens het Rekenhof onderbelicht.