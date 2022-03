“Poetin was zo bang van Trump dat hij in zijn broek piste”: zou er oorlog geweest zijn in Oekraïne als Trump nog president van de VS was?

Straks landt Joe Biden in Brussel. Om op een NAVO- en EU-top nog eens op zijn klare lijn te gaan staan: zware sancties voor Russen, zware wapens voor Oekraïners, maar geen boots on the ground. Het zou met Donald Trump wel anders zijn, zegt die toch: “I would bomb the shit out of Russia.” Zou het? In ernst: hoe zou Oekraïne – en de wereld – er vandaag aan toe zijn, mocht Trump nog president van de VS zijn?