Auteur van Russische kookboeken riskeert eerste slachtoffer te worden van Poetins nieuwe censuurwet

Toen Marina Ovsjannikova (44), de redacteur die maandagavond het tv-journaal op de Russische staatstelevisie verstoorde om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne, werd opgepakt dacht iedereen dat zij het eerste slachtoffer zou worden van de nieuwe censuurwetten in Rusland. Maar zij kwam er vreemd genoeg met een geldboete vanaf. Toch vreest ze sindsdien een beetje voor haar leven. “Ik blijf in Rusland, maar voel me niet op mijn gemak”, zegt ze.

Kookboekauteur Veronika Belotserkovskaya (51), zeg maar de Russische Sandra Bekkari van bij ons, zal nu wellicht die trieste primeur krijgen. Zij zal als eerste inwoner van Rusland zwaar gestraft worden voor haar openlijke kritiek op de oorlog in Oekraïne en op de president.

LEES OOK. Ze wordt wereldwijd bejubeld en slechts licht bestraft door rechter, maar zal het tv-protest iets opleveren? (+)

Die nieuwe censuurwet verbiedt te spreken over de oorlog en voorzien celstraffen tot 15 jaar voor wie daar tegen zondigt. Mensenrechtenactivisten vrezen ook dat ze met haar een voorbeeld willen stellen om te tonen dat het menens is.

Veronika Belotserkovskaya, in Rusland beter bekend als Belonika of Nika, is tv-kok en auteur van bestsellers en beschuldigde Poetin er van “jongens van 18 tot 20 jaar tot het gehakt van zijn keizerlijke ambities te maken...” Krasse uitspraken dus die veel Russen misschien denken, maar nooit durven uit te spreken.

Ze heeft Poetin er ook van beschuldigd zich te hebben verstopt in zijn ‘warme bunker, dicht bij de hel’

Het is de president ter ore gekomen en hij kan er niet om lachen. Belotserkovskaya werd al opgepakt en verhoord en riskeert een zware straf. Want in Rusland moet de invasie van Oekraïne worden omschreven als een ‘speciale militaire operatie’. En er wordt geen enkele kritiek aanvaard.

De vrouw die geboren werd in Odessa, Oekraïne, maar noemde zich nochtans ‘een trotse Russin’ sinds ze daar woonde. Maar door de oorlog is dat definitief voorbij, zegt ze.

De vrouw riskeert een lange gevangenisstraf. Wanneer haar proces begint, staat nog niet vast.