Alle prijzen schieten de hoogte in, maar gelukkig volgt ons loon dezelfde beweging. Het gemiddeld brutoloon bedroeg in januari 2022 gemiddeld 3.757 euro voor een bediende, en gemiddeld 2.480 euro voor een arbeider (zonder premies). Dat is een stijging met 5,5 procent vergeleken met een jaar eerder. En er komt nóg een stijging aan.