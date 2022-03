Rederij P&O Ferries ontslaat 800 werknemers, personeel in Zeebrugge blijft aan de slag

Rederij P&O Ferries, die onder meer vaart tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, heeft 800 crewleden ontslagen. Dat er wat zat aan te komen was duidelijk toen er vanmorgen plots niet meer werd uitgevaren. In Zeebrugge, vanuit ons land wordt enkel nog vracht vervoerd en geen passagiers meer, wordt geen ontslagen verwacht.

Het bedrijf had donderdagochtend via sociale media aangekondigd dat het “in de komende uren” niet zou varen. Na de middag werd dat “in de komende dagen”. Voor passagiers werd alternatief vervoer gezocht. Volgens een gelekte interne nota zou er een belangrijke mededeling komen.

De rederij zet volgens Britse media 800 medewerkers onmiddellijk aan de deur. Zij zouden vervangen worden door personeel aangeworven via een extern kantoor, meldt ITV. Vakbond RMT zag dat aankomen en riep de werknemers op om de schepen niet te verlaten.

Volgens BBC liet P&O weten dat het snel moest ingrijpen om zijn voortbestaan te verzekeren. “In zijn huidige staat is P&O Ferries geen levensvatbaar bedrijf. We hebben jaar-op-jaar 100 miljoen pond verlies gemaakt, dat gedekt wordt door moederbedrijf DP World. Dit is niet duurzaam.”

In de haven van Zeebrugge liggen ook de vrachtdiensten van P&O Ferries stil, zei een woordvoerster van de haven donderdagochtend. Passagiersdiensten heeft het bedrijf niet meer vanuit België.

P&O Ferries is in handen van DP World uit Dubai. Het vervoert mensen en goederen tussen Engeland en het Europese continent. Er werken bijna 4.000 mensen. De brexit en de coronacrisis hebben een zware impact gehad op de financiële toestand van het bedrijf. Daar zijn door de oorlog in Oekraïne nog stijgende energieprijzen bij gekomen.