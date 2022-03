Manuel Locatelli test na uitschakeling met Juventus positief op coronavirus

Juventus heeft een dag na de uitschakeling in de Champions League weer een opdoffer te verwerken gekregen. Middenvelder Manuel Locatelli, die woensdag ruim 80 minuten speelde in de met 0-3 verloren terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, tegen Villarreal, heeft positief getest op het coronavirus. De Italiaanse international ging meteen in isolatie.

Locatelli is een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri. Hij werd woensdag na 82 minuten gewisseld, bij een 0-1 achterstand. In de laatste minuten liep Villarreal nog uit naar 0-3, mede door een benutte strafschop van Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge). Na de 1-1 van drie weken eerder in Spanje werd de ‘Oude Dame’ zo voor eigen publiek uitgeschakeld.

In de Serie A staat Juventus op de vierde plaats, met 7 punten achterstand op koploper AC Milan. De ploeg van Allegri ontvangt zondag hekkensluiter Salernitana.