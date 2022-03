Christopher Nkunku voor het eerst bij Franse nationale ploeg, geen plaats voor Ousmane Dembélé en Olivier Giroud

In alle competities samen zit Christopher Nkunku dit seizoen aan 26 doelpunten en 15 assists: en of hij een selectie voor de nationale ploeg verdient. Sinds zijn overgang van Paris Saint-Germain naar Leipzig heeft hij zich volledig heruitgevonden. Nkunku was altijd al een dynamische middenvelder, maar hij is steeds hoger op het veld gaan voetballen en wordt tegenwoordig zelfs bij de aanvallers gecatalogeerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Olivier Giroud werd al even niet meer opgeroepen door Deschamps en is er ook voor deze interlandperiode niet bij. De 35-jarige spits speelt dit seizoen een belangrijke rol bij AC Milan, maar dat bleek niet voldoende voor een felbegeerde plaatsje binnen de Franse selectie. Enkel Thierry Henry scoorde vaker voor Les Bleus, maar met Karim Benzema hebben de Fransen uiteraard al een andere voortreffelijke nummer negen in de rangen.

Ousmane Dembélé komt de laatste weken wat boven water bij FC Barcelona, maar ook hij werd niet geselecteerd. De flankaanvaller viel geblesseerd uit op het Europees Kampioenschap en werd sindsdien niet meer opgeroepen. Didier Deschamps koos ervoor om de kern te beperken tot 23 spelers en dan zijn de plaatsen vanzelfsprekend bijzonder duur bij Frankrijk. Ook afwezig: Kurt Zouma. De Franse bondscoach wil de centrale verdediger er niet meer bij nadat beelden opgedoken waren waarin hij een kat mishandelde.

LEES OOK. Kurt Zouma gebeten hond door video waarin hij kat mishandelt: “Sorry aan wie onder de indruk was”