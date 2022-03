Kyle (30) verloor been bij ongeval maar dat houdt hem niet tegen: “Hij kwam uit coma en vroeg me meteen ten huwelijk”

Kyle, net uit coma, met zijn toekomstige vrouw Lynn. “Voor mij leek het alsof ik slechts even mijn ogen had gesloten, maar in realiteit waren het drie weken.” — © RR

Antwerpen

Bij een werkongeval in de Antwerpse haven verloor Kyle (30) zijn rechterbeen. Drie weken lang lag hij in een kunstmatige coma, vechtend voor zijn leven. Nu is de Antwerpfan wakker, herstellend in het ziekenhuis én verloofd. “Toen hij ontwaakte, kon hij nog niet spreken. Maar met zijn armen en lippen maakte hij duidelijk: nu vraag ik je ten huwelijk”, vertelt Lynn (32), Kyle’s toekomstige vrouw.