Vrouw bestookt man twee jaar lang met liefdesverklaringen

Het parket Halle-Vilvoorde heeft donderdag een gevangenissstraf van 9 maanden gevorderd tegen een vrouw die een man twee jaar lang had bestookt met allerhande liefdesverklaringen. Zelfs nadat de man haar duidelijk had gemaakt dat hij al een relatie had, en haar herhaaldelijk had geblokkeerd, bleef ze hem lastigvallen.

De twee hadden elkaar ontmoet tijdens een cursus politieke wetenschappen aan de VUB en hadden enkele malen een gesprek gehad. Dat bleek voor de vrouw blijkbaar voldoende om te denken dat ze een koppel vormden want vanaf dat moment begon ze hem onophoudelijk berichten te sturen waarin ze haar liefde verklaarde.

De man antwoordde dat hij al een relatie had en probeerde haar op verschillende sociale mediakanalen te blokkeren, maar dat hield haar niet tegen. Ze zocht contact met zijn werkgever, verscheen meermaals op zijn werkplek en maakte verschillende andere profielen aan op sociale media, waarmee ze berichten bleef sturen.

“Daarin had ze het nu eens over het feit dat ze samen zouden begraven worden, om dan weer berichten van uitermate pornografische aard te sturen”, klonk het bij de burgerlijke partij. “Ze liet hem duidelijk verstaan dat ze nog steeds ‘in zijn leven was’, ook al had hij haar geblokkeerd, en viel ook zijn vriendin lastig.”

De vrouw werd herhaaldelijk verhoord door de politie en verklaarde steevast dat ze zou stoppen met berichten te sturen, maar volgens de slachtoffers is van die beloftes nog niet veel in huis gekomen. Ze was zelf niet op de zitting aanwezig.

Het vonnis valt op 21 april.