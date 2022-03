Union kan vrijdag al zeker zijn van Europees voetbal: “Het is tijd om onze supporters nog eens een thuisoverwinning te bezorgen”

Terwijl Union buitenshuis maar blijft verbazen, stokt de Brusselse motor in het Dudenpark de afgelopen weken toch een beetje. Tegen Sint-Truiden en Eupen pakte Union amper 1 op 6, en dus is het tijd om nog eens een driepunter voor eigen publiek te pakken. Met een Europees ticket - voorrondes van de Conference League - tot gevolg.

“Het is inderdaad tijd om onze fans nog eens een thuisoverwinning te bezorgen”, beseft ook Union-coach Felice Mazzu (56). “Ook al speelden we niet per se slecht in onze vorige twee thuiswedstrijden, het is tijd om nog eens de drie punten thuis te houden.”

Mits een overwinning tegen KV Oostende vrijdagavond sluiten de Unionisten de reguliere competitie al zeker af als leider, wat recht geeft op een ticket voor de tweede voorrondes van de Conference League. “Dat is uiteraard zeer positief”, ziet ook Mazzu. “We schrijven aan een mooi verhaal, en als we daar morgen een vervolg aan kunnen breien zou dat magnifiek zijn. Deze successen zijn het werk van een heel collectief: de spelers, de staf, het publiek, noem maar op. Maar nog niks is definitief vooraleer het definitief is, dus we mogen niet te vroeg juichen. We focussen ons gewoon op de wedstrijd, zoals we altijd doen.”

© Isosport

Over die wedstrijd gesproken: Union heeft mooie herinneringen aan de vorige confrontatie met Oostende. Toen won Union met 1-7, én werd het herfstkampioen. “Maar er is veel veranderd sinds die wedstrijd. Ze hebben een nieuwe trainer, en op basis van de eerste helft tegen Club Brugge verdienden ze bijvoorbeeld niet te verliezen. Oostende zal zich de heenmatch ook nog wel herinneren en zal dus extra gemotiveerd zijn. We zullen moeten opletten, en onze tegenstander met respect behandelen.”

Geen Casper Nielsen bij Denemarken

Tot slot: Union is voorlopig geen Deens international rijker. Casper Nielsen greep namelijk - net als Kandouss en Machida - naast een internationale selectie. Vooral het feit dat Nielsen gepasseerd werd, is opvallend. “Ik ben erg teleurgesteld”, leeft Mazzu mee met zijn defensieve middenvelder. “Ik heb het er al met hem over gehad. Nielsen is een echte strijder, en hij toont niet dat hij er mee inzit. Maar natuurlijk is hij ook ontgoocheld. Casper behoort dit seizoen tot de beste defensieve middenvelders van de competitie, en dus had hij zijn selectie zeker verdiend. Maar dat is geen commentaar op de Deense bondscoach (Kasper Hjulmand, red.): hij heeft zijn eigen werkwijze en het klopt dat er veel concurrentie is op die positie. Maar ik weet gewoon dat Nielsen erg nuttig had kunnen zijn voor Denemarken. Hopelijk is hij er volgende keer wel bij.”