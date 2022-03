Vlaanderen lanceert online platform voor opvangplaatsen voor Oekraïners: “Een overzicht is noodzakelijk”

Van hotels, over internaten en woonzorgcentra, tot thuis bij gezinnen: de opvangplaatsen waarin Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen zullen terechtkomen, zijn zeer divers. Vlaanderen lanceert een tool om het overzicht te bewaren.

Al 11.500 Oekraïense vluchtelingen hebben zich in België aangemeld, waarmee ze aanspraak maken op een tijdelijke verblijfsvergunning. Tegen het eind van deze week wil Vlaanderen alvast 6.000 opvangplaatsen klaar hebben om hen in op te vangen. Maar die twee – mensen en plaatsen – aan elkaar koppelen, was tot vandaag een werk van lange adem, vaak met pen en papier.

Om dat proces te vergemakkelijken, en meteen ook één overzicht te hebben van alle plaatsen die in Vlaanderen beschikbaar zijn, heeft de Vlaamse overheid een digitale tool ontwikkeld, waarin alles verzameld wordt. “Een overzicht is noodzakelijk om alles in goede banen te leiden. Er zijn erg veel voorstellen – denk aan kamers in hotels, internaten, woonzorgcentra en andere gebouwen – maar dat overzicht bleef uit. Daar brengen we nu dus verandering in”, klinkt het bij de kabinetten van Vlaams ministers Bart Somers (Open VLD) en Matthias Diependaele (N-VA), die verantwoordelijk zijn voor de opvang.

Lokale besturen, maar ook verenigingen, bedrijven of hotels die plaatsen willen aanbieden, kunnen dat voortaan doen via de website vlaanderenhelptoekraine.be, waar de tool beschikbaar is. Daarop staat ook alle informatie over afspraken en regels met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen.