Schrijf daar eens iets over

Ik kan enorm genieten van de mooie woonreportages die verschijnen in jullie weekendmagazine. Maar telkens valt me op dat de trappen geen leuning hebben. Waarom doen architecten dat? Voor kinderen is het gevaarlijk en voor ouderen onhandig. En als je houvast zoekt aan de muur, maak je die vuil.