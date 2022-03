Al contacten met Engie over verlengde levensduur kerncentrales

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft al contacten gelegd met uitbater Engie over de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales in ons land. Dat heeft de minister donderdag verklaard in de Kamer, waar de kernuitstap opnieuw aan bod kwam tijdens een debat over de energieprijzen.

Vrijdag 18 maart staat al langer met rood omcirkeld als de dag waarop de regering definitief beslist over de energiemix van de toekomst. Volgens de huidige wet zouden in 2025 de laatste van de zeven kernreactoren de deuren sluiten, al liet het regeerakkoord de deur open om de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen. De meeste partijen evolueerden de laatste weken in die richting en ook de groenen verzetten zich daar niet langer tegen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

In de Kamer bevestigde minister Van der Straeten dat er intussen, onder andere door haarzelf, “ontmoetingen en uitwisselingen” hebben plaatsgevonden met Engie. Dat ging nog niet over onderhandelingen. De contouren van zo’n mandaat zullen vrijdag ook deel uitmaken van de onderhandelingen binnen de regering. Al wil Van der Straeten geen blanco cheque geven aan Engie en er moeten ook duidelijke voorwaarden gelden over veiligheid, betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid.

Net als premier Alexander De Croo benadrukte ze dat de regering zal beslissen op basis van feiten en rapporten, en met de huidige geopolitieke situatie in het achterhoofd. De eerste minister herhaalde dat het fout zou zijn de beslissing te herleiden tot een keuze over het al dan niet verlengen van een bepaalde nucleaire capaciteit. De discussie gaat niet enkel over de komende tien jaar, maar ook over 2040 en 2050, luidde het.

Daarbij onderstreepte de premier het belang van onafhankelijk te worden van het buitenland - en dan vooral van onstabiele landen of landen waar we problemen mee hebben - maar ook van prijsfluctuaties van fossiele brandstoffen. “Er is één vorm van energie die jaar na jaar goedkoper wordt, en dat is hernieuwbare energie.”