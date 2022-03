Daar is de eerste renteverhoging en het zal niet de laatste zijn: VS neemt het voortouw, zal Europa volgen en wat merken we daarvan?

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve of Fed, heeft woensdag het belangrijkste rentetarief – zoals verwacht – een kwart procentpunt hoger gezet. Het is de eerste renteverhoging sinds eind 2018, maar er volgen er dit jaar mogelijk nog zes. Een dag later volgde ook de Bank of England met een stijging van 0,25 procent. Wat betekent dat? Zal Europa volgen en wat is de impact op onze portemonnee?