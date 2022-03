Arnold Schwarzenegger richt zich tot Russisch volk: “Dierbare vrienden, jullie worden voorgelogen”

Arnold Schwarzenegger verspreidde het filmpje via zijn Twitterkanaal en tal van andere kanalen. De Amerikaan van Oostenrijkse origine hoopt dat het ingang vindt bij zo veel mogelijk Russische mensen. “Ik richt mij tot mijn dierbare Russische vrienden en soldaten: er wordt jullie vreselijke dingen voorgelogen”, vertelt de voormalige acteur vanachter zijn statige bureau.

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, vertelt Schwarzenegger een anekdote over zijn grote jeugdheld: de Russische gewichtheffer Yuri Vlasov, de eerste man ter wereld die 200 kilogram aan gewichten boven zijn hoofd stak. Zijn Oostenrijkse vader, die in de Tweede Wereldoorlog nog meevocht tegen de Russen in Leningrad, eiste dat kleine Arnold de poster van Vlasov zou weghalen. Zoek maar een Duitse of Oostenrijkse held, zei zijn vader. “Ik haalde de poster niet weg, want het maakte me niet uit voor welke vlag Vlasov uitkwam.”

Schwarzenegger vertelt hoe hij sindsdien niets anders dan “affectie en respect” voelt voor het Russische volk. “Hopelijk willen jullie nu even naar mijn boodschap luisteren, hoewel ik begrijp dat het moeilijk is om kritiek te aanhoren over je eigen regering.”

De held uit de Terminator-films trekt de vergelijking met de bestorming van het Capitool in januari 2021. “Er zijn van die momenten in de geschiedenis die zo fout zijn, dat je je wel móét uitspreken.”

Russische slachtoffers

Minutenlang legt Schwarzenegger omstandig en gespekt met schrijnend beeldmateriaal uit wat er zich momenteel echt afspeelt in het land. Welke humanitaire crisis er zich voordoet en hoe duizenden Russische soldaten zelf slachtoffer worden van de oorlog die hun president startte.

Tot de Russische soldaten zegt hij: “Toen mijn vader terugkwam uit Leningrad, was hij gesloopt. Fysiek aan zijn rug, maar ook van het schuldgevoel en van de pijnlijke herinneringen die hij eraan over hield. Ik wil niet dat jullie eenzelfde gevoel overhouden aan deze oorlog als mijn vader aan de Tweede Wereldoorlog.”

Tot slot richt Schwarzenegger zich ook tot de Russen die op straat durven komen om te protesteren tegen de oorlog van hun regering: “Jullie zijn mijn nieuwe helden, jullie zijn het echte hart van Rusland.”

Helemaal bij de start van de Russische invasie, drie weken geleden, sprak Schwarzenegger ook al zijn weerzin uit op sociale media.

(joro)