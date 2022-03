De strijd om Chelsea eindigt mogelijk vrijdag al: Wie neemt The Blues over van Russisch eigenaar Roman Abramovich?

Vrijdag is de deadline voor biedingen op voetbalclub Chelsea. Maar liefst 200 investeerders toonden interesse The Blues nadat eigenaar Roman Abramovich de club te koop zette. Wie is nog in de running?

Consortium Boehly-Wyss-Goldstein

De Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss was de eerste die publiekelijk belangstelling toonde om Chelsea te kopen. Samen met mede-investeerders als Todd Boehly, een Amerikaan die mede-eigenaar is van de honkbalploeg LA Dodgers en Jonathan Goldstein, een Britse zakenman die CEO is van Cain International en een fan van Tottenham diende hij een bod in tussen 2 en 2,5 miljard pond (omgerekend tussen de 2,37 en de 2.96 miljard euro). Boehly werd eerder door Abramovich afgewezen toen hij in 2019 een bod op de club uitbracht.

De familie Ricketts en Ken Griffin

De familie Ricketts, de eigenaars van de Amerikaanse honkbalclub Chicago Cubs, en de Amerikaanse investeerder Ken Griffin hebben eveneens de handen in elkaar geslagen. De familie Ricketts, die woensdag aankondigde dat ze vrijdag een bod zouden uitbrengen, deed in 2018 voor het eerst een poging om Chelsea te kopen. Ze geloven dat hun succes bij het winnen van de World Series met de Cubs in 2016 toont dat ze waardige eigenaren zouden zijn van de Premier League-club.

© ISOPIX

Team Broughton-Coe

Martin Broughton, voormalig voorzitter van British Airways, zou ook van plan zijn om een bod uit te brengen. Hij krijgt daarbij steun van de voormalige Britse Olympische medaillewinnaar in atletiek Sebastian Coe, die nauwe banden heeft met premier Boris Johnson. Broughton, een Chelsea-fan, was in 2010 korte tijd voorzitter van Liverpool en er zou een zetel in het bestuur zijn voor Coe, de voorzitter van de wereldatletiek en een mede Chelsea-supporter, als dit bod slaagt.

Woody Johnson

De eigenaar van het American football-team New York Jets sinds januari 2000 heeft sterke interesse in Chelsea en een band met Londen. Hij werd in 2017 door Donald Trump aangesteld als de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Johnson zou zijn liefde voor voetbal, en Chelsea in het bijzonder, hebben ontwikkeld, of verdiept, tijdens zijn tijd in die functie. Hij is miljardair en erfgenaam van het farmaceutische fortuin van Johnson & Johnson.

© ISOPIX

Nick Candy en partners

De Britse vastgoedmagnaat is een andere Chelsea-fan die de club in zijn handen hoopt te krijgen. Candy, een projectontwikkelaar, heeft gezegd dat hij een fan in het bestuur zou plaatsen en zijn voorstellen omvatten plannen voor een dure herontwikkeling van Stamford Bridge. Hij heeft de hulp ingeroepen van het sportadviesbureau Tifosy, dat mede is opgericht door de voormalige Chelsea speler en manager Gianluca Vialli.

Saudi Media Company

Saudi Media Company wordt ook als een van de grote kanshebbers genoemd.

Andere mogelijke bieders

Maar er kunnen ook nog verrassingen uit de bus komen aangezien er zoals eerder vermeld dus zo’n 200 investeringsgroepen interesse hebben getoond. Een deal zou tegen het einde van deze maand mogelijk al rond kunnen zijn.