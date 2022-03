Moeten Oekraïense vluchtelingen meteen een leefloon krijgen? “Als anderen de wet willen wijzigen, mogen ze dat doen”

Alle politieke discussies over leefloon of eerder zakgeld voor de Oekraïense vluchtelingen hebben geen zin. Het zijn immers de OCMW’s en alleen de OCMW’s die bepalen wat en hoeveel ze krijgen. Dat zegt minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux. “Als anderen de wet willen wijzigen, mogen ze dat altijd doen, maar voor mij is de wet de wet”. De PS-minister stelt vrijdag overigens het kernkabinet voor om de OCMW’s ruim te vergoeden voor het vele werk dat op hen afkomt.