Gekend bij de politie sinds hij 9 jaar was en al 22 jaar opgesloten, maar “kleine Mustapha” staat opnieuw 8 jaar cel te wachten

Hij is een van de meest vermaarde jeugddelinquenten ooit in ons land. “Kleine Mustapha” pleegde zijn eerste wapenfeiten toen hij amper 9 was. Daarna ging het snel van kwaad naar erger. Vandaag is hij 42 jaar, zijn strafblad is 9 bladzijdes dik en bevat meer dan 100 feiten. Na 22 jaar cel heeft Mustapha nochtans zijn les echter niet geleerd. Hij kijkt aan tegen 8 jaar cel voor elf overvallen die hij in evenveel dagen gepleegd heeft, amper drie maanden na zijn voorwaardelijke vrijlating.