Op de geblesseerde Malede en de nog revaliderende Gianni Bruno na kan AA Gent vanavond op volle sterkte aantreden tegen PAOK in de terugwedstrijd van de 1/8ste finale van de Conference League. Laurent Depoitre krijgt dit keer dus wel het gezelschap van spitsmaatje Tarik Tissoudali en dat zal nodig zijn ook, want AA Gent moet een 1-0-achterstand ophalen. Julien De Sart is out, de reden is nog onbekend.