Mysterie op de geitenboerderij: na 10 jaar en 280 witte lammetjes is er plots een zwart bokje geboren

Groot mysterie in de stal van geitenboer Walter Derick (52). Nadat in de afgelopen tien jaar alleen maar spierwitte lammetjes werden geboren op zijn boerderij in het Oost-Vlaamse Impe, wierp een van de geiten nu een zwart bokje.

De Nederlandse witte geit. Zo heet het geitenras dat Walter Derick van geitenboerderij Evarist uit Impe (Lede) kweekt. Een ras bekend om zijn uitstekende melk om kazen mee te produceren en een ras dat ook zijn naam niet heeft gestolen als je naar de kleur van de vacht kijkt. Geen wonder dat de boer zich in de ogen moest wrijven toen hij enkele dagen geleden een zwart bokje vond in de box van de pas bevallen moedergeit. “De twee andere lammetjes van hetzelfde nest: volledig wit. Net als alle 280 lammetjes die ik kweekte in de afgelopen tien jaar.”

De meest onlogische en onmogelijke verklaringen flitsten door het hoofd van de boer. Maar het stamboek van bok Faro loste het mysterie uiteindelijk op. “De bok, die ik pas vorig jaar kocht, blijkt voor vijf procent een toggenburger. Dat is een Zwitsers melkgeitras met een chocoladebruine of zwarte vacht. Blijkbaar komen die genen nu plots helemaal naar boven bij dit bokje. Zijn tachtig (half)broers en (half)zussen staken nochtans niet af bij de rest van de geiten in stal, maar dit bokje ziet er meer uit als een van zijn voorouders.”

De andere dieren in de stal kijken er minder van op dan de mensen die het zwarte bokje zien huppelen tussen de witte massa. “Hoewel zwart zorgt het bokje voor wat kleur in de stal. Ik vermoed dan ook dat ik hem binnenkort een naam zal geven en voor de rest van zijn leven zal promoveren tot de mascotte van mijn boerderij.” Als bok zal het bokje niet aan de slag mogen. Want op de mascotte na blijft de stal in Impe witter dan wit.