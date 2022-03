Leerkracht die bleef slapen als ‘vriend des huizes’ verdacht van verkrachting minderjarige jongens

De beklaagde is gekend in Kruibeke en omgeving, waar hij zowel leerkracht in de lagere school, als leider bij de chiro was. Uit die twee omgevingen zou hij de slachtoffers kennen. De man zou de feiten gepleegd hebben in de periode 2004-2009. Hij ging eerst babysitten en werd op die manier een soort vriend des huizes, daarna bleef hij er ook slapen. Toen zijn de feiten gebeurd. Het eerste slachtoffer zou op tienjarige leeftijd meermaals verkracht zijn, het tweede slachtoffer was dertien.

Kinderporno aangetroffen

“De slachtoffers, die nu allang meerderjarig zijn, hielden de feiten voor zich, maar dienden enkele jaren geleden, elk apart, toch klacht in”, zegt advocaat Kris Vincke, raadsman van één van de twee slachtoffers. “Er kwam een onderzoek en een huiszoeking. En bij die huiszoeking zouden er beelden van pornografische aard met minderjarigen aangetroffen zijn.” Het parket besloot de man te vervolgen en de raadkamer heeft hem nu doorverwezen naar de rechtbank voor verkrachting, aanranding en bezit van kinderporno.

De leerkracht wordt verdedigd door advocaat Kris Luyckx. “De beklaagde ontkent de feiten met grote stelligheid. Maar dit is een gevoelige zaak waardoor we hier niet veel over kwijt willen. We zullen op de rechtbank de onschuld van mijn cliënt aantonen”, zegt die. De zaak wordt op 17 mei behandeld.

Doktersbriefje

In de school waar hij lesgeeft, heeft de leerkracht vorige maand – na zijn verwijzing – een doktersbriefje ingediend. “Hij is voor onbepaalde tijd afwezig, om gezondheidsredenen”, zegt Geert De Corte, directeur van de Katholieke Scholengemeenschap. “In het dorp wordt er veel verteld, maar wij hebben nog niets officieels vernomen. Bij een vorige zaak waarbij een leerkracht terechtstond, heeft het ministerie van Onderwijs ons ingelicht op vraag van Justitie. Nu niet.”

De leerkracht schorsen, tenminste zolang de zaak loopt, zit er volgens de directeur niet in. “Op basis van wat? Ik heb niets in handen. Bovendien hebben de feiten zich buiten de school afgespeeld”, klinkt het nog.