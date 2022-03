Brugse Belfort schaart zich in rijtje bij het Vrijheidsbeeld, Big Ben en de Eiffeltoren

Het model zal 25 centimeter hoog zijn, 18 centimeter breed en 12 centimeter diep. Daarmee is het ruim 300 keer kleiner dan het 83 meter hoge origineel. Desondanks wisten de ­ontwerpers behoorlijk wat details over te nemen, van de hoekkantelen over de vier uurwerken tot het ­correcte aantal deuren en ramen in de voorgevel. De toren zal bestaan uit wel­geteld 887 onderdelen en zal in tegenstelling tot het echte Belfort kaarsrecht zijn – de toren helt in het echt 87 centimeter over in oostelijke richting.

Voor de ontwikkeling van het product ging de stad Brugge in zee met LM Models, een Nederlandse firma die op aanvraag gebouwen en andere voorwerpen omvormt tot een bouwpakket met de bekende bouw­steentjes. Een officiële ­Lego-editie wordt het dus niet. “Maar er wordt wel degelijk gebruikgemaakt van de officiële Lego-blokken. Het wordt een echt collector’s item”, zegt ­schepen van Cultuur ­Nico Blontrock (CD&V).

In een eerste oplage worden in totaal honderd stuks geleverd. Voor een exemplaar betaal je 149 euro. (ktb)