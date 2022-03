OVERZICHT EUROPA LEAGUE. Philippe Clement uitgeschakeld met AS Monaco, FC Barcelona stoot door naar kwartfinale

Er werden donderdagavond opnieuw heel wat 1/8ste finales in de Europa League afgewerkt. Een overzicht. Braga, Barcelona, Atalanta en Rangers hebben zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales. Later op de avond staan er nog drie wedstrijden op het programma. Leipzig gaat door de uitsluiting van Spartak Moskou zonder spelen door.

Galatasaray - FC Barcelona 1-2

FC Barcelona heeft gedaan wat het moest doen tegen het Turkse Galatasaray. De Catalanen speelden in de heenwedstrijd 0-0 gelijk, maar wonnen de terugwedstrijd in Turkije met 1-2. Galatasaray kwam nochtans op voorsprong dankzij een doelpunt van Teixeira. Pedri en Aubameyang keerden echter snel het tij in het voordeel van Barça.

AS Monaco - Braga 1-1

Slecht nieuws voor Philippe Clement. Hij werd met AS Monaco kansloos uitgeschakeld door het Portugese Braga. Nadat Monaco in de heenwedstrijd met 2-0 verloor, kon het ook in de thuiswedstrijd geen vuist maken. Clement en zijn troepen leken lange tijd af te stevenen op een 0-1-nederlaag in eigen huis tegen Braga, maar in het absolute slot maakte Disasi er nog 1-1 van. Het kalf was echter verdronken voor Monaco. Braga stoot door naar de kwartfinales. De positie van Clément, die Eliot Matazo 90 minuten op de bank hield, staat wankel in het mondaine prinsdom.

© REUTERS

Leverkusen - Atalanta 0-1

In Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo werd donderdag pas in de slotminuten gescoord (0-1). Jeremie Boga verzekerde de kwalificatie voor Atalanta (92.). In de heenwedstrijd was Oekraïner Malinevski (ex-Genk) nog nog heer en meester bij Atalanta met twee assists en een doelpunt. Al was het verschil met Leverkusen ook toen niet groot (3-2).

Rode Ster - Rangers 2-1

De Rangers kwalificeerden zich voor de volgende ronde ondanks een 2-1 nederlaag in de terugwedstrijd op bezoek bij Rode Ster Belgrado. De Schotten hadden het verschil al gemaakt in de heenwedstrijd (3-0). Mirko Ivanic bracht nog even hoop voor de Serviërs (11.), maar Ryan Kent bracht de stand in de tweede helft weer gelijk (57. 1-1). Een penaltydoelpunt van Ben El Fardou (92.) besliste de wedstrijd, maar de kwalifcatie was toen al zeker.