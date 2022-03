Ook 4 miljoen Belgen moesten ooit vluchten voor oorlog: “Als ik de vluchtende Oekraïners zie, is het alsof ik naar mezelf kijk”

“Ik heb het moeilijk wanneer ik die beelden zie van vluchtende Oekraïners. Zeker wanneer er kinderen bij zijn. Dan is het alsof ik naar mezelf kijk.” Hortentia Van den Bogaert (92) was 9 jaar toen ze op 13 mei 1940 samen met haar ouders uit Nijlen wegvluchtte voor de Duitsers. Naar schatting de helft van alle Belgen is toen gevlucht. We zochten de laatste getuigen van de Grote Exodus op. Toen nog kinderen, nu negentigers.