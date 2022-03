Een komkommer met een lekkere schil, of een watermeloen die in de koelkast past: zoektocht naar dé perfecte groente is goed voor miljoenen euro’s

In Groot-Brittannië is net de eerste traanloze ui gelanceerd. Liefst 30 jaar werkten ze eraan. Kosten noch moeite dus, want de klant is vandaag koning in de groentewereld. Zaadveredelaars pompen miljoenen in de ontwikkeling van ‘custom made groentjes’ die het leven van de klant makkelijker of praktischer moeten maken. Zoals de handige broccoli, de spitskool voor singles of de trostomaat die niet gaat rollen in je boodschappentas. Al is er wel één vraagstuk dat maar niet opgelost raakt.