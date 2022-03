Het is druk ten huize van Jurgen en zijn vrouw Mirella, maar dat zou hij in deze omstandigheden niet anders willen.

Toen hij eind vorige eeuw als voormalig Belgisch topturner trainde in Kiev, vormden zij vijf jaar lang zijn warme gastgezin. Nu vangt Jurgen Van Eetvelt (49) zelf zeven gevluchte leden van zijn ‘Oekraïense familie’ bij hem thuis op in Bornem. “Zij hebben altijd hun deuren opengezet voor me, het is dus niet meer dan logisch dat ik hetzelfde doe voor hen.”