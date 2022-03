Vindt OH Leuven van Marc Brys nog de motivatie voor seizoensslot? “Dat is voor mij ook een vraagteken”

OH Leuven likt zijn wonden na een pijnlijke één op twaalf. Nu de top acht uit beeld is, wordt het moeilijker om het motivatiepeil hoog te houden. “Dan komt het neer op de vraag hoe graag je het nog wilt”, zegt Marc Brys. Zaterdag moeten de Leuvenaars op bezoek bij Seraing.

Naar een heldere verklaring voor de recente één op twaalf is het in Leuven nog altijd wat gissen. “Wat moet ik verklaren?”, vraagt Marc Brys zich luidop af. “STVV had nooit gespeeld mogen worden door de weersomstandigheden. Eupen was een verschrikkelijke wedstrijd. Tegen Union zijn we goed begonnen en ook op voorsprong gekomen, maar was Undav te sterk. Dus ja, wat is de verklaring? Een mix van slechte vorm, pech en persoonlijke ambities misschien?”

Persoonlijke ambities dus. Bedoelt Brys dat sommige spelers al met hun gedachten bij volgend seizoen of eventueel een nieuwe club zitten? “Als jullie dat vinden, mogen jullie dat schrijven”, klinkt het. “Ik zeg gewoon dat iedereen zijn eigen, persoonlijke ambities heeft.”

Nog vervelend voor Brys: spits Sory Kaba staat na een reeks van zes doelpunten in vijf wedstrijden ondertussen alweer vier weken droog. “Hij heeft nu een terugval na zijn sterke periode in februari. Dan heb je iemand nodig die zijn rol overneemt, maar die hebben we niet”, beseft de OHL-trainer.

De vraag is of de spelers van Brys zich nog kunnen opladen, om te beginnen zaterdag in Seraing, nu de top acht lijkt te zijn gaan vliegen. “Dat is voor mij ook een beetje een vraagteken”, geeft hij toe. “Dan komt het neer op de vraag hoe graag je nog wilt. We kunnen er nog altijd voor zorgen dat we op het einde van de rit kunnen zeggen dat we in moeilijke omstandigheden een proper parcours hebben gereden dit seizoen.”

De OHL-spelers wacht na de reguliere competitie alvast nog niet meteen vakantie. “We blijven doortrainen. Laat dat duidelijk zijn”, benadrukt Brys. “Je kan geen twee maanden stilliggen. Dat moeten harde, stugge trainingen zijn, dat de spelers voelen dat ze de play-offs hebben laten liggen. Als je ziet hoeveel punten we hebben verspeeld en hoe dicht we er alsnog bijkomen, hadden we er misschien wel bij moeten zijn.”