Vlaanderen toont zich solidair: ‘Oekraïne 12-12’ brengt 17,8 miljoen euro op

‘Oekraïne 12-12’ moest de grootste solidariteitsactie in Vlaanderen ooit worden en dat is te merken aan de opbrengst. De vier grote mediabedrijven – VRT, Mediahuis, DPG Media en SBS – hebben donderdag de handen in elkaar geslagen om geld in te zamelen ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Vijftien uur radio – simultaan op Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie – en anderhalf uur televisie – te zien op Eén, VTM en Play4 – brachten in totaal 17.778.315 euro op. Dat bedrag kan nog oplopen. Ook na de uitzending kunnen mensen blijven doneren voor 12-12.