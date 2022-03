Einde Conference League voor AA Gent, dat zichzelf in de voet schiet en in eigen huis onderuit gaat tegen PAOK

Ook de laatste Belgische vertegenwoordiger ligt uit Europa. Kansloos was AA Gent (opnieuw) niet, maar een efficiënter PAOK stoot door naar de kwartfinales van de Conference League. Tijd om de wonden te likken na de ijskoude 1-2-nederlaag is er niet. Zondag al wacht Anderlecht.

De goden kunnen wreed zijn, zeker in voetbal en blijkbaar helemaal als er Grieken in het spel zijn. De heenmatch in Thessaloniki eindigde al in een 1-0-nederlaag door een knullige goal. Ook in de return hypothekeerde AA Gent zijn eigen kansen door domme goals te pakken. Voor het eerst sinds de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck bleek een scheve situatie uit de heenmatch niet meer recht te trekken. PAOK was dan wel een vervelende ploeg, de Conference League zien we ze niet winnen. Zonde, zonder meer dus, dat dit het eindstation is. Drie voorrondes doorkomen, de poules afsluiten als groepswinnaar, om dan te eindigen tegen PAOK? Laatste zestien, het is niet niets, maar zonder een echte tegenstander met renommee te hebben gekruist, blijf je toch op je honger. Honger lijden in de Conference League, wordt dat voortaan het lot van de Belgische clubs?

Gent startte bijna op zijn sterkst. Alleen bleek De Sart wel ziek – geen covid – waardoor Owusu startte. Die had de duidelijke opdracht om, meer dan hij gewend is, voortdurend van flank te wisselen en het spel te helpen kantelen. Dat liep meteen prima. PAOK kreeg de thuisploeg niet vastgezet en had eigenlijk al vroeg op achterstand moeten staan. Zoals wel vaker dit seizoen vergaten de Buffalo’s zichzelf te belonen. Tissoudali plaatste naast, Tisoudali duwde voorlangs, Samoise kopte over, Tissoudali werd nog net van de bal gezet. PAOK kraakte maar zeker ex-Lokeren-speler Ingason stond stevig op zijn benen.

Knullige tegengoal

De Griekse tragedie voltrok zich al voor de rust. PAOK voetbalde geen enkele kans bij elkaar in de eerste helft maar scoorde wel, op een corner. En hoe. Okumu en Roef kregen de bal niet weggewerkt, Torunarigha evenmin, Castro-Montes reageerde te laat op het inlopen van de Spaanse verdediger Crespo: 0-1.

AA Gent leek even van slag. Tot noch de Duitse ref Siebert noch zijn assistent zagen hoe Vieirinha een bal met de borst tegen de arm van Crespo devieerde. Tissoudali had het gezien, Odjidja was terecht furieus, maar dit is de Conference League. Een VAR is er nog niet, en dus zag Gent zich een penalty door de neus geboord.

Het onrecht werkte wel als een rode lap. Plots glipte weer Tissoudali erdoorheen. Hij schoot over. De gelijkmaker viel toch. Een beresterke Samoise – beste man bij Gent – zwiepte voor doel, Depoitre kopte de 1-1 fantastisch overhoeks binnen.

Met nog 45 minuten op de klok leek alles nog mogelijk. Zeker omdat het spelbeeld niet veranderde na de rust. PAOK groef zich verder in, AA Gent beukte. Onder impuls van Odjidja, bij wie zeker niet alles lukte, en altijd met handig gebruik te maken van de flanken. Maar net als een helft eerder kwam er geen goal van. Samoise schoot een vol risicobal over, doelman Paschalakis pakte pogingen van Okumu en Odjidja, Depoitre kopte een voorzet van Samoise over.

Weer gepakt op standaardsituatie

De frustratie groeide, het protest ook. Odjidja, die al geel kreeg na de niet-gefloten strafschop, zanikte, Samoise probeerde een schwalbe. De wanhoop groeide. Het werd stilaan hopen dat Tissoudali nog met een flits zou uitpakken, maar de Amsterdammer zat helemaal ingesloten en leek net als Odjidja door zijn beste krachten te zitten.

En dan viel de hemel Gent helemaal op zijn hoofd. Vieirinha zette zich achter een vrije trap aan de rand van de zestien en sommeerde zijn troepen dichter naar doel. Een schijnmanoeuvre, want hij legde terug. Invaller Mihaj kon moederziel alleen inlopen en afdrukken: 1-2, alweer op een standaarsituatie. Niemand die dit zag aankomen.

Dat de aanloop naar de bekerfinale nu niet verstoord wordt door de kwartfinales van de Conference League, wie kan daar blij om zijn?

Er resten Gent nog twee fronten, competitie en beker. Zondag wacht al een volgende finale. De komst van Anderlecht wordt meer dan een voorproefje op de bekerfinale. Voorzitter Ivan De Witte wilde voor het seizoen géén ambitie uitspreken – kwestie van niet weer spottend afgebeeld te worden als een zinkend schip in de Leie. Maar de ambitie was simpel: top-vier. De bekerfinale en zelfs de 1/8ste finales van de Conference League zijn zonder meer knap, maar het absolute hoofddoel was de Champions’ Play-offs spelen en zo definitief een kruis maken over vorig seizoen.

Weer alles of niets, dit keer tegen Anderlecht, na een match die energie heeft gekost en waarin uitblinker Samoise zelf geblesseerd naar de kant moest. Hoe sterk is Gent zondag nog?