REACTIES. AA Gent-kapitein Vadis Odjidja na de nederlaag en uitschakeling in de Conference League: “Na de tweede tegengoal zakte de moed weg”

AA Gent is uitgeschakeld in de 1/8ste finale van de Conference League. De Buffalo’s konden na de 1-0-nederlaag in de heenwedstrijd ook in eigen huis niet winnen van PAOK. Gent kreeg een 1-2-nederlaag aan z’n broek. “We mogen wel niet alleen negatief zijn: we hebben goede dingen laten zien”, probeerde kapitein Odjidja de teleurstelling te verbijten.

“We hadden twee of drie keer kunnen scoren voor de rust”, zei Vadis Odjidja voor de televisiecamera”s. Maar dat gebeurde niet, en dus is AA Gent uitgeschakeld in de Conference League. “Wij hebben aanvallend meer getoond dan PAOK, zij waren efficiënter en op dit niveau is dat cruciaal. We mogen wel niet alleen negatief zijn: we hebben goede dingen laten zien. Hadden we als eerste kunnen scoren, dan had het anders kunnen lopen, nu was het achtervolgen. Bij de 1-2 kreeg ons geloof, dat na de 0-1 wel overeind was gebleven, een klap, we hebben toen niet veel meer klaargespeeld.” Odjidja keek ook meteen vooruit, richting topper met Anderlecht. Een match die beslissend kan zijn in de strijd om de Champions’ Play-offs. “Het is een cruciale week. Binnen een paar dagen moeten we er alweer staan, met de steun van onze fans. We zullen zorgen dat we klaar zijn.”