Macron wil economische macht en onafhankelijkheid van Frankrijk versterken

De Franse president Emmanuel Macron wil de economische macht en onafhankelijkheid van Frankrijk versterken en tegelijkertijd de sociale ongelijkheid in het land bestrijden. Dat zei hij donderdag op de voorstelling van zijn verkiezingsprogramma in Parijs. Macron ambieert een tweede ambtstermijn.

Enkele van de voorstellen: Macron wil de werkloosheid verder terugdringen en streven naar volledige werkgelegenheid. Als hij wordt herkozen, wil hij de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk verhogen van 62 tot 65 jaar. In de toekomst zouden personen die een basisinkomen ontvangen, ook verplicht moeten kunnen worden 15 tot 20 uur per week te werken, zo klonk het.

“Het gelijkekansenbeleid moet worden verbeterd, ongeacht de herkomst en de woonplaats van de mensen, onder meer door een beter onderwijsstelsel en betere steun voor alleenstaande ouders”, aldus Macron.

Om Frankrijk nog onafhankelijker te maken in zijn energievoorziening, rekent Macron zowel op een uitbreiding van kernenergie als op een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen.

Bovendien zei de president dat de Franse staat sommige activa van energiebedrijf EDF, Electricité de France, moet nationaliseren met het oog op die energieonafhankelijkheid. Hij verwees naar activa die het meest verbonden zijn met de souvereniteit van het land. Ook sprak de president van de noodzaak om opnieuw de controle te verwerven over verschillende ‘industriële spelers’ in de sector. Persbureau Bloomberg had vorige week gesignaleerd dat de Franse regering overweegt om de onder schulden gebukt gaande Franse energiereus EDF te nationaliseren en bepaalde activiteiten te reorganiseren.

Met het oog op de oorlog in Oekraïne kondigde hij ook verdere investeringen in de Franse defensie aan. De grensbescherming moet worden verbeterd, en afgewezen asielzoekers moeten in de toekomst zonder lange procedures worden uitgezet. Tegelijkertijd moet Frankrijk meer doen voor integratie, bijvoorbeeld met meer taalcursussen, luidde het nog.

In de peilingen staat de centrumrechtse president duidelijk aan de leiding, en sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft hij zijn voorsprong nog vergroot. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 10 april, de tweede ronde op 24 april.