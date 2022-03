Voor Laurens De Bock heeft Zulte Waregem redding zelf in handen: “Alles op alles tot we mathematisch zeker zijn”

Hij vond de afgelopen twee jaar rust en standvastigheid aan de Gaverbeek na een lastige periode, maar toch noemt Laurens De Bock (29) jaargang 2021-2022 een van de moeilijkste seizoenen uit zijn carrière. Met Essevee was hij een heel jaar op de sukkel. Al lijkt de hemel aan het eind van het seizoen toch op te klaren. “Al zullen we zelfs na de redding niet tevreden zijn over ons seizoen.”