Gilles Dewaele kijkt uit naar eerste confrontatie met ex-club KV Kortrijk: “Zin om in vol Guldensporenstadion te spelen”

In januari vertrok met Gilles Dewaele een van de Kortrijkse sterkhouders naar Standard. Hij tekende er voor 3,5 jaar en vond er met Luka Elsner zijn ex-coach terug. De start van het nieuwe avontuur verliep niet altijd makkelijk door een spierblessure en tegenvallende resultaten, maar toch voelt Dewaele zich thuis in Luik. “De integratie verliep heel vlot. We zijn volop aan het bouwen richting volgend seizoen.”