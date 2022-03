POLL. Speel zelf voor bondscoach en stel uw ideale selectie van de Rode Duivels samen

Roberto Matinez maakt vandaag zijn selectie bekend voor de oefeninterlands in Ierland (26 maart) en tegen Burkina Faso (29 maart). Zoals bekend roept de bondscoach de elf Rode Duivels die al meer dan 50 interlands hebben gespeeld niet op. Wie er dan wel bij is, weten we vanmiddag. Maar u kan de bondscoach alvast een zetje in de goede richting geven door uw ideale selectie samen te stellen.