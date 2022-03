13-jarige bestuurder betrokken bij auto-ongeval in Texas: negen doden

Een 13-jarige bestuurder van een pick-up is betrokken geraakt bij een auto-ongeval dat het leven kostte aan negen mensen in de Amerikaanse staat Texas. Dat hebben de lokale autoriteiten donderdag meegedeeld.

Het ongeval deed zich dinsdagavond voor nabij de stad Midland, in de staat Texas. De pick-up die werd bestuurd door de tiener, zou na een klapband op het tegengestelde rijvak terechtgekomen zijn. Daar botste de wagen met een busje waarin een universitaire golfploeg zat, die frontaal geraakt werd Beide voertuigen vatten daarna vuur, volgens hulpverleners zaten de inzittenden geklemd in het voertuig.

Zes leden van het golfteam en hun trainer kwamen om het leven, net als de 13-jarige en zijn vader. Twee andere leden van het team werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar zouden inmiddels buiten levensgevaar zijn. “Onze school is verpletterd en gebroken door het nieuws, maar sterk”, reageerde vicerector Paula Smith van de University of the Southwest, een kleine christelijke universiteit met ongeveer 1.100 studenten.

“Onze zachte Laci haalde het niet”, reageerde ook moeder Chelsi Stone op het ongeval van haar 18-jarige dochter. “Ze was een zonnestraal in haar korte tijd op aarde. We zullen hierna nooit meer hetzelfde zijn.” De school identificeerde de andere slachtoffers als Mauricio Sanchez (19), Travis Garcia (19), Jackson Zinn (22), Karisa Raines (21) en Tiago Sousa (18). De coach die om het leven kwam, was Tyler James (26).

Autorijden op 13-jarige leeftijd is in Texas niet toegelaten. Pas vanaf 15 jaar kan een voorlopig rijbewijs behaald worden.