Opnieuw staking bij De Lijn in Limburg

Er is vrijdagochtend hinder op verschillende streeklijnen bij De Lijn in Limburg. Vrijdagmorgen legden de vakorganisaties het werk neer in de stelplaatsen Kinrooi en Lanaken, zo meldt een woordvoerster van de openbaarvervoersmaatschappij.

Donderdag brak een spontane vakbondsactie uit in de stelplaats Kinrooi. Na overleg tussen directie en vakorganisaties werden afspraken gemaakt om de werkdruk door het tijdelijke personeelstekort te verlichten. Verwacht werd dat het busverkeer in de provincie Limburg vanaf vrijdag opnieuw normaal zou verlopen, maar dat is niet het geval, aldus De Lijn.

Reizigers kunnen in de routeplanner op de website of app van De Lijn nakijken of hun geplande rit rijdt of niet.