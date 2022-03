Bulgaarse oud-premier Borissov opgepakt voor corruptie: “Niemand staat boven de wet”

Boiko Borissov, oud-premier van Bulgarije, is donderdagavond opgepakt in het kader van een onderzoek van het Europese parket op verdenking van het verduisteren van Europese fondsen. Dat kondigt de Bulgaarse overheid aan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Sofia meldt het om een grote operatie ging in verband met 120 dossiers van het parket. De 62-jarige Borissov is opgesloten, net als verschillende leden van zijn conservatieve regering, zoals gewezen minister van Financiën Vladislav Goranov. Ook vond een reeks huiszoekingen plaats.

De 62-jarige Borissov is leider van de centrumrechtse GERB-partij en leidde drie regeringen. Hij was de laatste keer premier tot mei vorig jaar. In de periode daarvoor gingen duizenden Bulgaren de straat op om te demonstreren tegen zijn regering, vanwege corruptie waar oligarchen zich aan zouden verrijken. Borissov heeft de hardnekkige aantijgingen altijd ontkend. “Niemand staat boven de wet”, schreef premier Kiril Petkov op Facebook.