Loting kwartfinales Europese bekertoernooien zonder Belgische club: deze ploegen zitten wel in trommels straks

Straks wordt in Nyon de loting voor de kwart- en halve finales van de drie Europese bekertoernooien uitgevoerd. Na de uitschakeling van AA Gent in de achtste finales van de Conference League, gebeurt dat zonder de naam van een Belgische club in een balletje.

In de Champions League maken drie Engelse - titelverdediger Chelsea (Romelu Lukaku), Liverpool (Divock Origi) en Manchester City (Kevin De Bruyne) - en drie Spaanse clubs - Real (Thibaut Courtois en Eden Hazard) en Atletico Madrid (Yannick Carrasco) en Villarreal- nog kans op de oppergaai. Het Duitse Bayern München en het Portugese Benfica (Jan Vertonghen) zijn de eenzaten in het gezelschap. Negen van de tien vorige edities werden gewonnen door een club die nu nog kans maakt om zijn naam nog maar eens op de erelijst te plaatsen. Chelsea won in 2012 en 2021, Bayern München in 2013 en 2020, Real Madrid in 2014, 2016, 2017 en 2018 en Liverpool in 2019. Alleen Barcelona (2015) ontbreekt.

Barcelona zit wel in de bokaal bij de loting voor de Europa League. Het heeft daarin het gezelschap van het Engelse West Ham United, het Franse Lyon (Jason Denayer), het Italiaanse Atalanta Bergamo, het Portugese Braga, het Schotse Rangers en van de Duitse clubs Eintracht Frankfurt en RB Leipzig.

© AFP

Nederland is nog met twee clubs, PSV (Yorbe Vertessen) en Feyenoord (Cyriel Dessers), vertegenwoordigd in de Conference League. Ze hebben er de tegenstand van het Tsjechische Slavia Praag, het Engelse Leicester (Youri Tielemans en Timothy Castagne), het Franse Marseille, het Italiaanse AS Roma, het Noorse Bodo/Glimt en van het Griekse PAOK, dat AA Gent uit het toernooi knikkerde.

De kwartfinales van de Champions League worden op 5 en 6 april en 12 en 13 april gespeeld. Op 26 en 27 april en 3 en 4 mei volgen de halve finales. De finale is op 28 mei in het Stade de France in Parijs. Op 7 en 14 april worden de kwartfinales van de Europa League en Conference League afgewerkt, op 28 april en 5 mei de halve finales. Op 18 mei volgt in Sevilla de finale van de Europa League, op 25 mei in Tirana die van de Conference League.