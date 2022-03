Hein Vanhaezebrouck heeft bij AA Gent geen tijd om te treuren na Europese uitschakeling: “We speelden een geweldige match”

LEES OOK. Einde Conference League voor AA Gent, dat zichzelf in de voet schiet en in eigen huis onderuit gaat tegen PAOK

Er resten Gent nog twee fronten, competitie en beker. Zondag wacht al een volgende finale. De komst van Anderlecht wordt meer dan een voorproefje op de bekerfinale. Voorzitter Ivan De Witte wilde voor het seizoen géén ambitie uitspreken – kwestie van niet weer spottend afgebeeld te worden als een zinkend schip in de Leie. Maar de ambitie was simpel: top-vier. De bekerfinale en zelfs de 1/8ste finales van de Conference League zijn zonder meer knap, maar het absolute hoofddoel was de Champions’ Play-offs spelen en zo definitief een kruis maken over vorig seizoen.

Weer alles of niets, dit keer tegen Anderlecht, na een match die energie heeft gekost en waarin uitblinker Samoise zelf geblesseerd naar de kant moest. Hoe sterk is Gent zondag nog?

Vanhaezebrouck is vooral fier

“Ik heb Ajax gezien tegen Benfica”, zei coach Hein Vanhaezebrouck. “Die waren heel goed. Alleen hadden die niet zo veel open kansen als wij. Toch waren ze ginds ongelooflijk ontgoocheld omdat ze er onterecht uit lagen. Ze droomden ervan om heel ver te geraken in Champions League. Wij droomden ook. Dat zat erin.”

“PAOK is een moeilijk elftal, maar toch hebben we ze een uur lang opgevreten. De tegendoelpunten hebben ons dood gedaan. In twee matchen pakken we er drie op stilstaande fases. Er was geen Ronaldo die boven zijn tegenstander springt. We reageren gewoon slecht. Tot zover het negatieve. Dit verdient de groep niet. We speelden een geweldige match. Het ontbrak ons alleen aan koelbloedigheid, aan présence ook wel. Als ik Lemajic zet, dan steigert het publiek weer en beginnen de journalisten weer. Hem inbrengen had geen zin. Maar met hem waren we gevaarlijker geweest in de box. Was het 1-1 gebleven, dan had ik hem wel ingebracht.”

Dat de aanloop naar de bekerfinale nu niet verstoord wordt door de kwartfinales van de Conference ­League, wie kan daar blij om zijn? Zondag wacht echter al een eerste finale. De komst van Anderlecht wordt meer dan een voorproefje op de bekerfinale volgende maand. Hoe sterk is Gent zondag nog? Raakt Samoise fit nadat hij geblesseerd naar de kant moest? Is De Sart nog ziek? Over hoeveel krachten beschikken Odjidja, Depoitre en Tissoudali nog? “Dat zullen we zien”, zegt de trainer. “Ik hoop alleen dat we hier geen blessures aan overhouden.”

