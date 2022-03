Alweer twee auto’s uitgebrand in Hoboken: BMW die vier dagen geleden werd geviseerd opnieuw beschadigd

LEES OOK. Mogelijke pyromaan slaat opnieuw toe in Hoboken: twee wagens licht beschadigd na nieuwe poging tot brandstichting

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben opnieuw twee auto’s vuur gevat aan de Weerstandlaan in Hoboken. Het zijn nu al de veertiende en vijftiende autobrand in de wijk. Vermoedelijk gaat het om het werk van een pyromaan. Merkwaardig is dat het dit keer gaat om dezelfde BMW die vier dagen geleden al eens werd geviseerd. Toen raakte de auto slechts licht beschadigd. Ook de Range Rover naast de BWM is beschadigd.

De buurtbewoners zijn razend omdat het aantal brandstichtingen maar blijft oplopen. De politie onderzoekt of er een pyromaan aan het werk is. Tijdens de blussingswerken deden verschillende politieploegen nazicht in de buurt en reden er twee snelleresponsteams (SRT’s) rond.

© RR

© BFM